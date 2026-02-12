Svizzera, a giugno un referendum per limitare la popolazione a 10 milioni

Alla base del referendum c'è il timore, espresso dai promotori dell'Udc (il più grande partito del Paese), che l'aumento dei residenti stia gonfiando gli affitti e mettendo a dura prova le infrastrutture e i servizi pubblici. Dati alla mano, Negli ultimi dieci anni la popolazione svizzera è cresciuta circa cinque volte più velocemente della media degli stati membri dell'UE circostanti, in più circa il 27% dei residenti non ha la cittadinanza svizzera. Al contrario, chi si oppone a questo referendum, avverte del possibile rischio di paralizzare l’economia e compromettere gli accordi con l'Unione Europea in tema di libera circolazione di persone, elemento fondamentale proprio per l'economia e il lavoro.