Francia, l'asilo è a rischio: il paese risponde con ironia e inserisce cinque mucche tra gli iscritti
Nel piccolo comune francese di Moosch, amministrazione e famiglie inscenano una protesta simbolica e surreale per evitare il taglio di una classe
Trentino, Val di Fiemme - Mucche al pascolo presso Malga Bocche, foto di Giulio Montini © ente-del-turismo
Per difendere la scuola, un villaggio francese di Moosch ha scelto la via dell'ironia. La comunità locale di poco più di 1500 abitanti ha deciso di reagire al rischio di chiusura di una sezione dell'asilo con un gesto tanto creativo quanto provocatorio: iscrivere ufficialmente cinque mucche tra gli alunni. Le protagoniste dell'iniziativa, Arlette, Abondance, Amsel, Amandine e Abeille, sono state collocate in un'area allestita proprio davanti alla scuola. Non si è trattato solo di una messa in scena: i loro nomi sono stati inseriti in un modulo di iscrizione regolarmente consegnato all'istituto. Gli animali appartengono a un allevatore della zona, che ricopre anche un ruolo nell'amministrazione comunale.
Il problema dei numeri insufficienti
Alla base della protesta c'è una questione molto concreta: il numero minimo di iscritti richiesto per mantenere attiva una classe. Per il prossimo anno scolastico sono previsti 66 alunni alle elementari e 30 all'infanzia, ma ne mancano ancora alcuni per evitare la soppressione di una delle cinque classi esistenti. Una situazione che potrebbe ridurre significativamente l'offerta educativa del paese.
Quando l'ironia diventa messaggio politico
Il sindaco José Schruoffeneger, ex insegnante, ha spiegato che l'idea è nata quasi per gioco durante un confronto con cittadini e amministratori. Tuttavia, dietro la leggerezza del gesto si nasconde una precisa strategia: attirare l'attenzione delle autorità competenti e accendere i riflettori su una realtà che accomuna molti piccoli centri.
Dal gesto simbolico alla ribalta mediatica
Quella che doveva essere una provocazione locale si è rapidamente trasformata in un caso mediatico. La singolare iniziativa ha fatto il giro dei media e dei social, portando Moosch al centro del dibattito nazionale. L'obiettivo è chiaro: sfruttare la visibilità per convincere il sistema educativo a rivedere la decisione e salvare la classe.