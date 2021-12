Francesco Broccolo: “Quarantene sono mini lockdown”

“Si deve aumentare la potenza di fuoco dei laboratori”. Ne è convinto il virologo Francesco Broccolo, che osservando a "Mattino Cinque News" le immagini delle code all'hub tamponi dell'aeroporto di Linate, analizza la risposta degli italiani al picco di contagi da Covid durante le feste natalizie.

Tanti tamponi fatti, tante persone che risultano positive, anche se non sintomatiche o con lievi sintomi, e tantissimi i contatti stretti che, seguendo le regole stabilite, si mettono in autoisolamento: “Sono di fatto dei mini lockdown”, riflette il virologo, che lamenta le ore di fila davanti alle farmacie: “Del milione di tamponi fatti, il 70% sono antigenici fatti in farmacia, con code enormi fuori. E non va bene, porta a una paralisi di tutto il sistema”.