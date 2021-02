Franceschini: in zona gialla riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo

ansa

"Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura dei teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nel weekend". Lo scrive, via Twitter, il titolare del Mibact, Dario Franceschini, che è al momento impegnato in una riunione dei ministri a Palazzo Chigi, in vista del nuovo Dpcm.