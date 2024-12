Francesca Ianni, chi era la donna morta schiacciata da un albero a Roma

Si chiamava Francesca Ianni, la donna morta a Roma dopo essere stata schiacciata da un albero, caduto presumibilmente a causa del forte vento. Aveva 45 anni e faceva la professoressa di matematica e fisica presso la Scuola Europea Bruxelles IV, un incarico conferitole nel 2023 dal ministero degli Esteri. Si trovava a Roma per le vacanze di Natale in compagnia della sua famiglia ed era andata al parco insieme ai tre figli per incontrare un'amica, travolta anche lei dall'albero e ricoverata in condizioni "critiche" all'ospedale Umberto, riferiscono i medici. Una mattinata come tante che si è trasformata in tragedia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e i funzionari della Farnesina hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa della vittima. "Amata dagli alunni per la passione con cui insegnava le sue materie e stimata dai colleghi per la sua riconosciuta professionalità - si legge in una nota della Farnesina - Francesca Ianni lascia un grande vuoto tra il corpo docente nominato dal ministero per insegnare nelle scuole del Sistema della formazione Italiana nel mondo".