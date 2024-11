Un boscaiolo 65enne di Borgo Valbelluna (Belluno) è morto dopo essere stato travolto da un albero stava abbattendo. L'uomo, deceduto per le ferite da schiacciamento, aveva fatto in tempo ad avvertire per telefono la sorella di quanto era accaduto. Altre persone hanno cercato di liberarlo tagliando segmenti di tronco, mentre sopraggiungevano i soccorsi. Per lui però non c'è stato nulla da fare.