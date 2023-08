Frana in Valle d'Aosta, isolata la Valtournenche

Una frana ha invaso in Valle d'Aosta la strada regionale 46, isolando per diverse ore il comune di Valtournenche.

Non risultano esserci feriti. La colata detritica si è verificata in concomitanza dei temporali registrati durante la notte: per la giornata di sabato il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta "gialla" per ordinaria criticità idrogeologica relativa a versanti e torrenti valido su parte della Valle d'Aosta, alta Valtournenche compresa.