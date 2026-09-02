© Parco del Monviso
Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Proprio dal Rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
Il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere l'area, ma la grande quantità di polvere in sospensione e l'instabilità del fronte di frana non hanno consentito l'atterraggio. Le attività di ricerca e verifica del Soccorso Alpino sono riprese alle prime luci dell'alba di martedì.