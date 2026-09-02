Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Proprio dal Rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.