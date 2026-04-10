Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica

Riaperta dalle sei di venerdì mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia, in seguito alla frana di Petacciato. La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, "è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di Rfi". Nel corso della giornata e fino al completo ripristino della linea - fa sapere Trenitalia - "il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni".