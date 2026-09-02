Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dal soccorso alpino. Gli accertamenti effettuati nella prima mattinata di martedì hanno consentito di escludere il coinvolgimento di persone nella frana. Le verifiche hanno evidenziato che il sentiero in prossimità del Rifugio Quintino Sella è stato interessato da una consistente nube di polvere e detriti sollevata dal distacco. Proprio dal Rifugio Quintino Sella era stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera, gli accertamenti del caso hanno escluso il collegamento tra l'assenza del turista e l'evento franoso.