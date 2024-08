Veliero affondato, i sub aprono un varco nello scafo del relitto

Le squadre di speleosub dei vigili del fuoco stanno cercando di penetrare all'interno del veliero affondato al largo di Porticello (Palermo) dopo aver aperto un varco nello scafo. Il relitto si trova a 50 metri di profondità. Dalla prima ispezione emerge che lo scafo è integro e l'albero maestro non ha lesioni: non ci sarebbero quindi segni di collisione con scogli o altre barche, e il veliero risulta inclinato di 90 gradi a destra. Le cabine sono nel ponte inferiore: sei più la suite armatoriale, che si trova a poppa. Molto complicate le ricerche dei sei dispersi, per i mobili e il materiale che ha invaso gli ambienti e impedisce di accedere alle cabine.