18 ottobre 2021 14:03

Vaticano, il premier francese Castex regala al Papa la maglia di Messi autografata

E' durato circa trenta minuti il colloquio privato tra papa Francesco e il primo ministro francese Jean Castex, ricevuto in udienza privata in Vaticano. Tra i doni che Castex ha portato al Papa, anche la maglia di Lionel Messi, al PSG, firmata dal giocatore. Il Papa ha ricambiato con un mosaico raffigurante "I vignaioli" con la scritta "Il frutto della vite e del lavoro dell'uomo diventi per noi bevanda di salvezza", alcuni documenti papali come il Messaggio per la Pace di quest'anno e il documento sulla Fratellanza umana