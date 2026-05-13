Francia, scoperte più di 100 uova di dinosauro: hanno 70 milioni di anni

Hanno riposato sotto terra per circa 70 milioni di anni più di 100 uova di dinosauro ritrovate in Francia. Si tratta di una scoperta senza precedenti sia per il numero di oggetti repertati sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. L'autore di questo straordinario evento è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del parco-museo dei dinosauri, nello scavo di Mèze (nella regione dell'Occitania). "Sono abituato a imbattermi in covate di quattro, cinque, sei… a volte un massimo di dieci uova, ma cento, non ne ho mai viste!" ha dichiarato il ricercatore. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri (quadrupedi che raggiungevano circa i 12 metri di lunghezza). Su questo aspetto però Cabot chiama alla prudenza dato che non sono stati trovati embrioni all'interno dei gusci.