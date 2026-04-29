Tornano in Italia 337 reperti culturali rimpatriati dagli Usa

Durante la presentazione, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha elogiato "l'eccellente risultato" che è stato possibile grazie alla collaborazione tra i due Paesi: "La cultura non si perde, non si dimentica, ma si tutela, si recupera e, soprattutto, si restituisce alla collettività. Queste testimonianze preziose saranno ora oggetto di studio, Tutela e valorizzazione affinché possano tornare ai luoghi di provenienza e alla fruizione pubblica. L’eccellente risultato che celebriamo oggi è frutto di un lavoro corale, che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, esperti di Italia e Stati Uniti". E poi ha aggiunto: "Il nostro è un impegno che guarda al futuro: proteggere il nostro patrimonio significa difendere la memoria, rafforzare l’identità e trasmettere alle nuove generazioni il valore della cultura come bene pubblico universale”.

