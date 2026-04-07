La storia infinita della tela contesa di Leonardo Da Vinci: l'opera potrebbe valere 200 milioni di euro

Sembra quasi avere lo sguardo annoiato, Lucrezia Crivelli, protagonista del Ritratto di donna di profilo probabilmente dipinto da Leonardo Da Vinci. D'altronde, come darle torto? Da almeno dieci anni la dama di compagnia di Beatrice d’Este, la moglie di Ludovico Sforza, è chiusa nel caveau di una banca svizzera, in attesa che la contesa sulla sua titolarità si risolva, così da tornare nelle mani del legittimo proprietario. O proprietaria: perché a rivendicare l'opera d'arte ci sono una signora italiana - che vive nei Paesi Bassi -, un intermediario parmense e un avvocato svizzero (che da anni ne gestisce la vendita). A riportarlo, il quotidiano La Stampa.



Per la vicenda, dal luglio 2025 è indagato Maurizio Ziveri, l'intermediario, con l'accusa di riciclaggio di beni culturali ed esportazione illecita di opere d'arte. Stando alla ricostruzione dei magistrati emiliani, nel 1978 il ritrattato - 35 centimetri per 55 - era nelle mani dell'antiquaria Luigia Gaulli, che lo aveva acquistato nel 1946 in una galleria d’arte italiana. La donna aveva deciso di venderlo e si era affidata proprio a Ziveri per portare a termine l'operazione. Per qualche anno, l'intermediario parmense avrebbe cercato - invano - di trovare un acquirente. Nel 1981, però, ne erano sparite le tracce. Alla morte della vedova Colombo, nel 1987, Ziveri avrebbe poi tentato di commercializzare il quadro senza consenso degli eredi. Il 17 febbraio 2026 la Corte dei reclami del Tribunale penale federale svizzero ha dichiarato irricevibile un ricorso contro il sequestro dell'opera, disposto il 2 dicembre 2025 dal Ministero pubblico ticinese su richiesta della procura di Parma: ricorso presentato da creditori che vantano somme complessive per 4,4 milioni di euro, con un rimborso che doveva avvenire attraverso la vendita del quadro.