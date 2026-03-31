Parma, quadri rubati: il dipinto abbandonato dai ladri nella fuga è un altro Renoir

Il dipinto preso e poi abbandonato durante la fuga dai ladri che hanno colpito nei giorni scorsi la Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, in provincia di Parma, è l'altro Renoir conservato nella collezione, "Paysage de Cagnes". Nel colpo la banda è invece riuscita a portar via l'opera dell'impressionista francese "Les Poissons" del 1917, ma anche la "Natura morta con ciliegie" di Paul Cézanne, dipinta nel 1890 e "Odalisca sulla terrazza", acquatinta su carta del 1922 di Henri Matisse.