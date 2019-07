Una sala giochi per i piccoli stranieri in attesa all Ufficio Immigrazione della Questura di Milano

Pareti decorate e colorate a temi onirici; una tv che trasmette cartoni animati ininterrottamente e sedioline a misura di bimbo. E' stata aperta presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano una stanza giochi "per rendere più piacevole il tempo che i bambini trascorrono nei nostri uffici, nell'attesa che genitori e parenti sbrighino le pratiche inerenti le leggi sull'immigrazione", come si legge in una nota. Lo spazio, "accogliente e familiare" e dedicato a "ospiti speciali", nasce da un'idea dei poliziotti di via Montebello