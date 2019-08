Treviso, fatto brillare ordigno della Seconda guerra mondiale lungo la linea ferroviaria

I genieri dell'Esercito appartenenti al terzo reggimento Genio guastatori di Udine sono intervenuti a Vedelago (Treviso), lungo la linea ferroviaria che collega Castelfranco Veneto a Montebelluna, per disinnescare un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. L'ordigno, una bomba d'aereo di 243 chilogrammi circa, di fabbricazione americana, era stato rinvenuto poche settimane fa in buone condizioni ancora attivo e funzionante, per cui potenzialmente pericoloso, durante i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria. Attorno alla bomba era stata costruita una fortificazione capace di contenere gli effetti di una eventuale esplosione accidentale. A operazioni concluse, i 35 residenti della zona hanno potuto far rientro a casa