Taranto, originale rientro a scuola per i piccoli studenti: banchi trasformati in automobili

Banchi monoposto trasformati in automobili colorate. E' l'idea dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto, che alle classi prime della scuola Primaria Falcone ha fatto trovare questa originale sorpresa. Un modo per far sentire meno la pressione delle regole imposte dall'emergenza Covid. "28 settembre 2020. Primo giorno di scuola!!! Le classi prime della scuola Primaria Falcone noi le abbiamo accolte così! Si riparte, tutti insieme verso una nuova grande avventura", ha scritto l’istituto su Facebook.