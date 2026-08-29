Tania Terrin, l'ultimo saluto ai funerali | Il parroco: "La prima responsabile è la politica"

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Si sono svolti a Camponogara, nel Veneziano, i funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il femminicidio si è tolto la vita impiccandosi nel suo appartamento di Dolo. Durante le esequie, il parroco don Alberto Peron ha dedicato una parte dell'omelia alle responsabilità che, di fronte alla violenza sulle donne, coinvolgono l'intera società, chiamando direttamente in causa anche la politica.
"La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni anti-violenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti", ha detto don Peron durante l'omelia. Il parroco ha rivolto un appello anche alla giustizia: "Pretendiamo maggiore attenzione da parte della giustizia - ha aggiunto - che sappia applicare e non soltanto generare ulteriori mezzi repressivi. Serve una rete che dobbiamo tessere insieme, una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza".