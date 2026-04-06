Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia (Arezzo)
La scultura è stata sfregiata a colpi di martello o di arma ad aria compressa
Martellate o colpi di arma ad aria compressa, carabina o pistola, hanno sfregiato la statua che ricorda l'attore Francesco Nuti seduto su una panchina davanti al Comune di Cavriglia (Arezzo). Il monumento è stato vandalizzato la notte di Pasqua, ma non è ancora chiaro con quale modalità esatta. Le indagini dei carabinieri sono in corso.
La scultura si riallaccia alla carriera del celebre attore pratese. Fu inaugurata nel 2024 per ricordare un fatto tramandato a Cavriglia dall'ex sindaco Enzo Brogi. Nuti, oltre 40 anni fa, trovandosi sul posto, era rimasto talmente colpito dal silenzio da fargli esprimere la frase "Madonna che silenzio c'è stasera", divenuta titolo di uno dei suoi più celebri film.