Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia (Arezzo)

Martellate o colpi di arma ad aria compressa, carabina o pistola, hanno sfregiato la statua che ricorda l'attore Francesco Nuti seduto su una panchina davanti al Comune di Cavriglia (Arezzo). Il monumento è stato vandalizzato la notte di Pasqua, ma non è ancora chiaro con quale modalità esatta. Le indagini dei carabinieri sono in corso.