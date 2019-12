L'omaggio a Francesco Nuti di Giovanni Veronesi: "Saremo sempre amici"

In passato lo aveva definito "un secondo fratello". Ma sicuramente Giovanni Veronesi è uno di quegli amici che non hanno mai dimenticato Francesco Nuti. E ne ha dato prova per l'ennesima volta a "Maledetti amici miei", il programma di cui è protagonista insieme a Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber e Margherita Buy. A Nuti ha dedicato un pensiero affettuoso e la canzone "Pupp'a pera", cantata dal comico toscano nel film "Madonna che silenzio c'è stasera".