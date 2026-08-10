Firenze, sposi rinunciano ai regali per donare un defibrillatore ai concittadini

Lo racconta Il Tirreno. L'idea è nata dal desiderio di lasciare un segno tangibile e utile nel cuore del borgo etrusco. Lo strumento è stato installato in questi giorni in una delle aree verdi più frequentate del paese, all'interno di una teca cardioprotetta e accessibile a tutti, 24 ore su 24. Alla cerimonia di consegna erano presenti i neosposi e il loro piccolo Diego, cui è spettato l'onere e l'onore di svelare il totem. Con loro anche i rappresentanti del comune e i volontari della Croce rossa italiana della sezione di Volterra, a cui è stato simbolicamente consegnato il defibrillatore.