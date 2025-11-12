Arresto cardiaco, il primo soccorso parte dai cittadini

Il contributo della tecnologia è fondamentale: le linee guida raccomandano di integrare nei sistemi di soccorso applicazioni per cellulari che, attraverso la geolocalizzazione, consentano di allertare i cittadini più vicini al luogo dell’arresto cardiaco, in modo che possano cominciare immediatamente le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei soccorsi. In diciassette Paesi europei sono in uso strumenti di questo tipo: in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche sono già operative applicazioni gratuite che i cittadini maggiorenni, desiderosi di aiutare n caso di arresto cardiaco, possono scaricare e usare. Chi lo ha fatto e ha fatto la registrazione fornendo i suoi dati (tra cui i Comuni in cui può intervenire) riceve in caso di emergenza nella sua zona una notifica sul cellulare. Se dà conferma di poter aiutare in quel momento (l’adesione rimane comunque volontaria e non obbligatoria) riceve istruzioni, grazie alla geo-localizzazione, su come arrivare al luogo dell’emergenza e sui defibrillatori disponibili in zona.