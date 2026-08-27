"Sono da solo e non ho niente da mangiare": carabinieri fanno la spesa a un 59enne e gliela portano

Ha chiamato i carabinieri perché non aveva più niente da mangiare. E loro hanno fatto la spesa per lui e gliel'hanno portata a casa. È accaduto in provincia di Savona nella serata di mercoledì 26 agosto e la vicenda ha per protagonisti un uomo di 59 anni, con problemi di salute e difficoltà a muoversi, e le forze dell'ordine della stazione di Cairo Montenotte.