"Sono da solo e non ho niente da mangiare": carabinieri fanno la spesa a un 59enne e gliela portano

© Carabinieri
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Una volta ricevuta la telefonata ed effettuati gli accertamenti necessari, le forze dell'ordine non ci hanno pensato due volte
Ha chiamato i carabinieri perché non aveva più niente da mangiare. E loro hanno fatto la spesa per lui e gliel'hanno portata a casa. È accaduto in provincia di Savona nella serata di mercoledì 26 agosto e la vicenda ha per protagonisti un uomo di 59 anni, con problemi di salute e difficoltà a muoversi, e le forze dell'ordine della stazione di Cairo Montenotte.
"Aiutatemi, sono solo in casa e non ho nulla in frigo e in dispensa". Sono queste le parole rivolte dal 59enne, della Val Bormida, alle autorità. L'uomo soffre di problemi di deambulazione ed era solo nella propria abitazione localizzata in una zona isolata, distante dai principali centri abitati. È proprio a causa dei suoi problemi di salute che non era riuscito a raggiungere il paese più vicino per acquistare il necessario. Da qui, è nata l'idea della telefonata ai carabinieri della stazione di Cairo Montenotte.
Una volta ricevuta la telefonata e la richiesta d'aiuto da parte del 59enne, la centrale ha immediatamente inviato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile per verificare la situazione. Terminati gli accertamenti necessari, i carabinieri si sono recati in un negozio del paese più vicino e hanno acquistato alcuni generi alimentari di prima necessità, per poi consegnarli all'uomo. Per lui, inoltre, sono stati avvisati i servizi sociali affinché ci sia qualcuno che possa prenderlo in carico.