04 giugno 2023 11:55

Fotogallery - Sassari, Giulia Tramontano ricordata con una scultura di sabbia

Una scultura di sabbia per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa da Alessandro Impagnatiello. A crearla l'artista nuorese Nicola Urru sulla spiaggia del Terzo Pettine di Platamona, sul litorale di Sorso (Sassari). Nell'opera realizzata a mano, la ragazza viene ritratta mentre guarda teneramente il suo pancione, come in una delle sue foto circolate dopo l'omicidio.