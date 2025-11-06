Logo Tgcom24
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

deceduto l'automobilista

Scontro auto-bus scuola nel Torinese: un morto e 20 feriti

Una cinquantina gli studenti a bordo del mezzo sulla strada di Arignano

06 Nov 2025 - 10:27
7 foto
torino