Sammy Basso, Bassano del Grappa gli rende omaggio con una statua

A due anni dalla scomparsa di Sammy Basso, Bassano del Grappa ha voluto rendergli omaggio. In occasione del secondo anniversario dalla morte del 28enne affetto da progeria - avvenuta il 5 ottobre 2024 -, il Comune ha scelto di collocare una statua raffigurante lo stesso Sammy in piazza Terraglio. Alla cerimonia di inaugurazione della scultura erano presenti, tra gli altri, anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e il primo cittadino di Bassano del Grappa, Nicola Ignazio Finco.
I genitori: "Sammy ha lasciato un segno"
"Siamo certi che nostro figlio abbia lasciato un segno con il suo guardare alla vita con forza, speranza e ironia. Bassano è stata un punto di riferimento: dalla città Sammy ha ricevuto molto, ma a Bassano crediamo abbia anche dato. Era solare e vivace, ma anche un bravissimo ricercatore", hanno affermato Laura e Amerigo Basso, i genitori del 28enne.