Sammy Basso, Bassano del Grappa gli rende omaggio con una statua

"Siamo certi che nostro figlio abbia lasciato un segno con il suo guardare alla vita con forza, speranza e ironia. Bassano è stata un punto di riferimento: dalla città Sammy ha ricevuto molto, ma a Bassano crediamo abbia anche dato. Era solare e vivace, ma anche un bravissimo ricercatore", hanno affermato Laura e Amerigo Basso, i genitori del 28enne.