Roma Pride, in migliaia alla sfilata arcobaleno per le vie della Capitale

Tra le vie della Capitale va in scena la 25esima edizione del Roma Pride. Coloratissimo come da tradizione, il corteo, partito da Piazza della Repubblica, si snoda lungo il centro per concludersi a Piazza della Madonna di Loreto. La comunità Lgbtqi scende così nuovamente in piazza per chiedere la piena uguaglianza di diritti per tutti i cittadini. "Siamo 700 mila", sostengono gli organizzatori dalla testa del corteo. L'edizione del Pride di quest'anno celebra anche la ricorrenza dei moti di Stonewall, che 50 anni fa scossero New York con gli scontri tra gruppi omosessuali e polizia. Oltre a Roma, l'orgoglio Lgbtqi sfila anche a Trieste, Pavia, Messina e Ancona.