Roma, nuovo atto vandalico sulle pietre d inciampo: compare una scritta in tedesco

All'interno del Ghetto ebraico di Roma, in via della Reginella 10, su una pietra d'inciampo è comparso un adesivo con una scritta in tedesco: "L'assassino torna sempre sul luogo del delitto". Un nuovo atto vandalico contro l'iniziativa d'arte urbana volta a ricordare le vittime dell'Olocausto. L'adesivo, posizionato ella notte tra il 28 e il 29 maggio, è stato rimosso. L'Associazione "Arte in Memoria", promotrice del progetto "Memorie d'inciampo", ha denunciato "l'ennesimo atto di dissacrazione della memoria delle vittime della deportazione nazi-fascista". Si tratta della "vendetta vigliacca e impotente alla straordinaria mobilitazione" che solo una settimana fa ha visto centinaia di studenti mobilitati per "spolverare la memoria" lucidando le 288 pietre d'inciampo distribuite nei diversi municipi della Capitale.