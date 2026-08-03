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vicino a Montelibretti

Roma, treno investe due mucche e deraglia: 450 passeggeri illesi

Circolazione ripresa dopo una mattinata di ritardi sulla linea Roma-Firenze 

03 Ago 2026 - 17:05
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Un treno è deragliato nei pressi di Montelibretti, alle porte di Roma, dopo aver investito due mucche finite sui binari. A bordo del convoglio viaggiavano circa 450 passeggeri, ma non si registrano feriti. L'incidente ha causato una mattinata difficile per i viaggiatori della linea con la sospensione della circolazione tra Monterotondo e Fara Sabina, ritardi, cancellazioni e un servizio sostitutivo di autobus attivato da Rete Ferroviaria Italiana. Il servizio è stato ripreso e non si segnalano ulteriori ritardi.

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