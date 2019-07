Roma invasa dai rifiuti: il tandem Campidoglio-ministero dell Ambiente sblocca la situazione

Situazione sempre difficile a Roma per il problema rifiuti. Nella Capitale si ammassano i cumuli di spazzatura. Una soluzione alla crisi è arrivata grazie al tandem Raggi-Costa. Dopo le insistenti richieste del Campidoglio alla Regione Lazio che è l'organo preposto a trovare gli impianti di smaltimento rifiuti, l'amministrazione capitolina si è rivolta al ministero dell'Ambiente per "motivi urgenti di tutela ambientale" per smaltire circa 600 tonnellate di indifferenziato, e la situazione si è sbloccata. La Regione Lazio infatti mercoledì ha assicurato la disponibilità di tutti gli impianti del Lazio per i rifiuti di Roma e che presto emanerà un'ordinanza in merito. "Altro Grazie @SergioCosta_min per l’intervento. Finalmente Ama ha disponibilità di siti dove portare i rifiuti di Roma. Ma aspettiamo ancora di leggere i contenuti dell’ordinanza della Regione Lazio", ha affermato via Twitter Virginia Raggi. Intanto anche il ministro della Salute Giulia Grillo ha assicurato che l'emergenza verà risolta entro l'estate.



FOTO©Nima Rafat/IBERPRESS News