Roma "invasa" da manifesti antiabortisti: "Cara Greta, salviamo i cuccioli di uomo"

"Cara Greta, se vuoi salvare il pianeta...salviamo i cuccioli d'uomo". Poi l'hashtag #Scelgolavita. E' il messaggio stampato sul manifesto antiabortista di 250 mq messo su un palazzo di via Tiburtina, a Roma. E' il più grande mai affisso in Italia, annunciano Pro Vita e Famiglia, le associazioni autrici del cartellone, sottolineando come l'affissione arrivi poco dopo la "vittoria" di Pro Vita davanti al Tar sui manifesti contro l'aborto che il sindaco di Magione (Perugia) aveva fatto rimuovere esattamente un anno fa. Poche ore dopo spuntano altri due mega manifesti pro vita, uno nel quartiere Portuense e uno in via Cristoforo Colombo. Lo annuncia la Fondazione CitizenGO, tra i promotori del Family Day e del Congresso delle Famiglie di Verona, che inaugura così una nuova campagna per sostenere i candidati al Parlamento Europeo contrari l'aborto. Nell'immagine un enorme feto femminile stilizzato con un fiocco rosa in testa, accompagnato dallo slogan: "Lei si candida a nascere, dalle fiducia!".