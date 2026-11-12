Roma, Greenpeace scala il Gazometro: "Meloni, siamo alla canna del gas"

Spettacolare protesta di Greenpeace al Gazometro di Roma. Un gruppo di attivisti e attiviste provenienti da otto Paesi europei ha scalato la struttura e srotolato un enorme striscione di 200 metri quadrati con la scritta "Meloni, siamo alla canna del gas". Esposto anche il messaggio "Stop Fossil Gas", per chiedere al governo italiano e agli esecutivi europei di abbandonare il gas fossile entro il 2035. Secondo Greenpeace, la dipendenza da questa fonte energetica contribuisce a mantenere alte le bollette e rende il Paese vulnerabile alle oscillazioni dei mercati e alle tensioni geopolitiche. Nel briefing diffuso dall'associazione si evidenzia che circa il 46% dell'elettricità nazionale viene prodotto bruciando gas.