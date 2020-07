Roma, a Cinecittà debutta il Drive In: il cinema all'aperto ai tempi del Covid-19

Gli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma, si sono trasformati in un Drive In. A causa del distanziamento sociale, necessario a prevenire la diffusione del coronavirus, molte aree in Italia si sono trasformate in cinema all'aperto. Nella serata inaugurale del Sunset Drive In, questo il nome, è stato proiettato "Flashdance", seguito da "Kill Bill". In programma ci sono anche "Frankenstein Junior", "Pulp Fiction", e "Dal tramonto all'alba".