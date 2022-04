17 aprile 2022 13:02

Roma, 100mila fedeli all'Urbi et Orbi di Papa Francesco

Sono circa 100mila i fedeli che hanno partecipato all'Urbi et Orbi di Papa Francesco in Vaticano. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, riportando i dati forniti dalla Questura. Era piena non solo piazza San Pietro ma anche tutta via della Conciliazione fino a Castel Sant'Angelo.