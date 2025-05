Il rogito dell’elezione di Papa Leone XIV

Nel giorno 8 maggio 2025 (die VIII mensis Maii Anno Sancto MMXXV), al termine del Conclave svoltosi in Vaticano in seguito alla morte di Papa Francesco, il Collegio dei Cardinali ha eletto come nuovo Sommo Pontefice il cardinale Robert Francis Prevost, già prefetto del Dicastero per i Vescovi. L’alto prelato ha scelto di assumere il nome di Leone XIV, diventando il primo Papa nordamericano della storia e il primo dell’ordine agostiniano a salire al soglio di Pietro.