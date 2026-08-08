Roccella ai funerali del marito Luigi: "Continueremo mano nella mano"

L'uomo, di 84 anni, era scomparso il 27 giugno nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese: durante una gita in barca con la moglie si era tuffato e non era più riemerso. Le ricerche sono durate 37 giorni. Il corpo dell'84enne si trovava a una ventina di metri dalla riva, nella zona del Lido dei Pioppi, a meno di un chilometro dal punto in cui era avvenuta la scomparsa. Cavallari è stato seppellito nel cimitero di Ronciglione, nel Viterbese.