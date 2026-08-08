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A Roma

Roccella ai funerali del marito Luigi: "Continueremo mano nella mano"

Cavallari è stato seppellito nel cimitero di Ronciglione, nel Viterbese

08 Ago 2026 - 15:01
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"Dopo 50 anni qualcuno ci prendeva ogni tanto benevolmente in giro perché camminavamo mano nella mano. Penso che ancora continueremo a farlo, sicuramente in un altro modo, in un altro mondo". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove sabato mattina si sono svolti i funerali del marito Luigi Cavallari alla presenza di diversi ministri.

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L'uomo, di 84 anni, era scomparso il 27 giugno nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese: durante una gita in barca con la moglie si era tuffato e non era più riemerso. Le ricerche sono durate 37 giorni. Il corpo dell'84enne si trovava a una ventina di metri dalla riva, nella zona del Lido dei Pioppi, a meno di un chilometro dal punto in cui era avvenuta la scomparsa. Cavallari è stato seppellito nel cimitero di Ronciglione, nel Viterbese

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