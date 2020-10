"Rip cultura", la protesta degli artisti per le chiusure anti-Covid

"Se chiudi teatri, cinema, circhi, ci dovete pagare. Serve un reddito garantito per i lavorati dello spettacolo che non lavorano più per via della pandemia e dei Dpcm". E' l'allarme lanciato dai sindacati Cgil-Cisl-Uil Spettacolo. "Abbiamo diritto al rispetto dei nostri contratti - dicono - una definizione degli orari di lavoro e il rispetto delle norme di sicurezza". Diverse le manifestazioni in tutta Italia, da Torino a Napoli, da Genova a Cagliari passando per Roma (nelle foto i lavoratori del mondo dello spettacolo riuniti nella capitale e nel capoluogo piemontese).