Rigopiano, rinviata l udienza: i parenti delle vittime protestano fuori dal tribunale

Momenti di tensione si sono registrati in aula, al tribunale di Pescara, dove è terminata l'udienza preliminare per il disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, nel quale morirono 29 persone. I giudici hanno rinviato tutto al 27 settembre per valutare le costituzioni di parte civile e per consentire ai difensori degli imputati di interloquire sulle costituzioni di parte civile. I parenti delle vittime si sono presentati in aula indossando magliette con sopra le foto dei propri cari scomparsi nella tragedia.