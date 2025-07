Riapre a Sciacca il teatro popolare Samonà con una mostra su Caravaggio

L'esposizione propone un viaggio in cinque sezioni attraverso 22 opere di vari artisti che testimoniano l'eredità visiva concettuale ed emotiva lasciata da Michelangelo Merisi detto il Caravaggio e la sua profonda influenza sull'arte italiana ed europea del Seicento. Fulcro assoluto dell'esposizione, l'opera originale "L'incredulità di San Tommaso", un dipinto in cui Caravaggio coglie con precisione anatomica e forza teatrale, l'istante in cui il dubbio si trasforma in luce.