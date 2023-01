05 gennaio 2023 09:20

Ratzinger, monsignor Georg Ganswein bacia la bara sul sagrato di San Pietro

Durante la preghiera del Rosario per Benedetto XVI in San Pietro, la bara di Joseph Ratzinger è stata portata fuori dalla basilica e posta su un tappeto rosso sotto l'altare. Il segretario del Papa emerito, monsignor Georg Ganswein, che ha accompagnato il feretro, si è inchinato sulla bara di cipresso per baciarla