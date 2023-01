04 gennaio 2023 11:07

Ratzinger, in due giorni 135mila fedeli per il saluto alla salma

Non si ferma l'onda dei fedeli in fila per salutare la salma di Ratzinger. In due giorni almeno 135mila pellegrini hanno voluto rendere omaggio al Papa emerito, prima delle esequie di giovedì 5 gennaio.