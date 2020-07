Purple drank, i "segreti" del cocktail che spopola fra i rapper e fa sballare i giovanissimi

La chiamano "purple drank" per via del colore viola che assume una volta mescolati bene gli ingredienti. Si tratta della "nuova droga" sempre più diffusa tra i giovanissimi, complici anche video e canzoni di trapper molto in voga sulle piattaforme digitali. Sono migliaia i tutorial su YouTube che spiegano come prepararla e ne mostrano gli effetti. Ai ragazzi viene detto che "basta" unire bibite gassate come la Sprite alla codeina, un derivato dell’oppio che si trova anche in normali sciroppi per la tosse. Un sedativo, insomma, il cui consumo eccessivo produce pericolosi effetti collaterali: pupille dilatate e che non rispondono bene agli stimoli luminosi, battito cardiaco rallentato, difficoltà motorie, perdita di coordinazione e di lucidità.