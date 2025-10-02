Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 18
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

oltre 20mila persone contro il blocco della Flotilla

Proteste Pro-Pal, a Torino i manifestanti devastano le Officine Grandi Riparazioni

In circa duecento a volto coperto hanno sfondato i cancelli e vetri, divelto fioriere e porte, distrutto sedie e tavoli con aste, torce e fumogeni

02 Ott 2025 - 21:56
18 foto
torino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri