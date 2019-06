Pavarolo, agricoltore viaggiava con sei pecore sulla sua Panda: denunciato

La foto è stata scattata da un privato cittadino, i social hanno fatto il resto. Un agricoltore, 57 anni di Chieri, stava trasportando sei pecore in una Fiat Panda a Pavarolo, nel Torinese: un gesto normale per lui, ma non per le tante persone che notando l’auto affollata passare per le vie del paese hanno lanciato l’allarme. La segnalazione è arrivata ai carabinieri di Chieri che hanno rintracciato l’uomo: "Non sapevo come trasportare le pecore e ho usato l’auto”, si è giustificato durante l'interrogatorio, ma la sua versione non è stata convincente. E' stato denunciato per maltrattamento di animali.