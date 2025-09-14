Papa Leone XVI, gli auguri e il brindisi con i cardinali nella Basilica di San Paolo

Al termine della Commemorazione dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo nella Basilica di San Paolo, Papa Leone XIV ha salutato i rappresentanti delle altre Chiese e Comunioni cristiane nella sagrestia e, successivamente, si è trattenuto con i cardinali e le altre personalità presenti nella Sala della Pinacoteca, dove il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, gli ha rivolto alcune parole di augurio per il suo compleanno. Il Papa lo ha ringraziato, sottolineando la coincidenza con la Festa dell'Esaltazione della Croce: "dall'inizio della mia vocazione, ho sempre risposto 'non la mia volontà, ma la tua, Signore'". Esprimendo l'augurio che l'entusiasmo dei fedeli in quest'Anno giubilare possa portare frutti per la missione di annunciare il Vangelo, il Papa si è detto felice di festeggiare questo giorno con una celebrazione dal carattere ecumenico e ha invitato a proseguire insieme, "testimoni di unità, carità e speranza". Dopo un breve brindisi, il taglio della torta e il canto di buon compleanno intonato dai presenti, il Papa è uscito dalla Basilica e si fermato a salutare la folla all'esterno prima di fare rientro in Vaticano.