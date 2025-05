Papa Leone XIV, pubblicati lo stemma e il motto

Nei tratti essenziali, quindi, Leone XIV ha confermato lo stemma anteriore, scelto per la sua consacrazione episcopale come pure il motto "In Illo uno unum" ("In Cristo siamo una cosa sola"). Si tratta delle parole che Sant'Agostino ha pronunciato in un sermone, l'Esposizione sul Salmo 127, per spiegare che "sebbene noi cristiani siamo molti, nell'unico Cristo siamo uno".