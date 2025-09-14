Papa Leone XIV, gli auguri dei piccoli dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

"Dio non vuole la guerra, vuole la pace, e sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell'odio e a percorrere la via del dialogo", aveva ribadito Papa Leone da piazza San Pietro in occasione dell'Angelus della scorsa domenica e i bambini di ogni nazionalità, religione e cultura, che animano i disegni con le faccine sorridenti, gli assicurano il proprio gioioso sostegno. Con la fiducia che il Papa possa essere proprio la persona giusta per riuscire a trovare le vie del dialogo: "Tranquilli, ci penso io", afferma Leone in uno dei disegni sventolando la bandiera della pace, tra una colomba con il ramoscello d'ulivo e la basilica di San Pietro colorata in bianco e giallo come la bandiera vaticana.