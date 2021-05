10 maggio 2021 11:05

Padova, violoncellista sorda tornerà a sentire dopo tre anni

Giulia Mazza è una violoncellista sorda dalla nascita e da tre anni vive nella sordità totale, perché gli apparecchi acustici le hanno procurato gravi acufeni e ha bisogno di sostituirli con apparecchi di ultima generazione, molto costosi. La buona notizia è che, dopo anni di silenzio assoluto, tornerà a sentire. Il suo appello è stato raccolto dall'Inner Wheel Club Padova Carf che ha raccolto la somma necessaria per garantirle un apparecchio di ultima generazione. Per celebrare l'evento il 15 maggio sarà organizzata una cerimonia nella sede del Comune di Padova, nel corso della quale Giulia riceverà l'assegno dalle mani delle responsabili dell'Inner Wheel Club. Durante l'evento la musicista suonerà dal vivo dalla Prima suite di Bach in G major: Il preludio, Il Courante, La Sarabande.